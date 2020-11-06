Украина на пути интеграции в НАТО должна пройти через несколько вызовов

Основные из них - это российская агрессия и борьба с коррупцией.

Об этом на онлайн-форуме "Реанимационного пакета реформ" заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

По ее словам, преодоление этих вызовов позволит Украине полностью пройти путь евроантлантической интеграции.

"Прежде всего, это внешние вызовы. Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах - оккупация Крыма, вооруженный конфликт на Донбассе, кибератаки и дезинформация. Второй вызов - борьба с коррупцией. И оба вызова являются весомыми", - заявила Квин.