Свой первый приговор из-за решения КСУ высший антикорсуд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил свой первый в истории обвинительный приговор.

Приговор был отменен из-за решения Конституционного суда Украины относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе ВАКС.

Речь идет о приговоре в отношении судьи Апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся. Она была приговорена к штрафу в размере 51 тысяча гривен в октябре 2019 года за то, что отказалась подавать декларацию в электронной форме и подала ее в бумажной.

Во вторник, 17 ноября, Антикоррупционный суд по ходатайству судьи Посунся пересмотрел свой вердикт.

Приговор был отменен в связи с решением КСУ о неконституционности ст. 366-1 Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное е-декларирование. Именно по этой статье ранее была осуждена Посунся.

Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное электронное декларирование. Это решение суда заблокировало ход более 100 дел, которые вели НАБУ и САП.