В Париже и ряде других французских городов вечером 17 ноября состоялись массовые протесты против законопроекта "о глобальной безопасности"

Им предлагается запретить распространять фото или видео с правоохранителями, по которым их можно идентифицировать.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, парламент должен был рассматривать ст. 24 законопроекта, которым предлагается запретить распространение материалов с правоохранителями во время исполнения обязанностей. За нарушение предлагают наказывать 1 годом лишения свободы и штрафом в 45 тысяч евро.

После этого в Париже на акцию протеста перед Национальной ассамблеей вышли несколько сотен человек - преимущественно профсоюза СМИ и правозащитники. Они считают, что такой законопроект "убьет свободу" и указывают на то, что это будет препятствовать журналистам снимать действия полиции во время акций протеста.

Протест перерос в жесткие столкновения. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ и водометы.

В Тулузе собралось около 1300 человек. Полиция применила против них слезоточивый газ. Кроме того, в городе Ренн собралось более 300 человек, в Лионе - около 700, в Бордо 700-800 человек, в Марселе - несколько сотен, в Гренобле - около 400. Там обошлось без инцидентов.