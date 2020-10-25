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События Сегодня, 14:5667
Кто в первую очередь получит экспресс-тесты на COVID-19 рассказали в Кабмине

Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19.

В первую очередь их получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров.

По его словам, комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд гривен на их закупку.

"Тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи. Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования", - отметил глава Кабмина.

Шмыгаль добавил, что еще 900 млн гривен пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства направят и в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

"Будем надеяться, что до этого дело не дойдет, но мы должны быть готовы и предусмотреть все варианты", - сказал премьер-министр.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, тест, covid19, 7dniv, 7dnivinfo  
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