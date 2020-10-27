Дело "Роттердам+" ВАКС оставил открытым

В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда закрыли производство по апелляционным жалобам адвокатов и прокурора САП Виталия Пономаренко на судебное решение о возобновлении дела о формуле "Роттердам+".

Об этом сообщает УНН в среду, 18 ноября.

"Коллегия судей постановила, ходатайство представителей заявителей адвокатов... удовлетворить. Апелляционное производство по апелляционным жалобам прокурора САП Пономаренко, адвокатов... на постановление следственной судьи ВАКС от 27.10.2020 закрыть", - сказал судья.

Напомним, уголовное дело "Роттердам+" по самой скандальной коррупционной схеме по покупке угля времен Порошенко, было закрыто 27 августа. "Страна" подробно писала, как и почему это произошло.