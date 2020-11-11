На гугл-карту в Бердянске нанесли адреса заболевших коронавирусом

В Бердянске медики обнародовали в сети карту, на которой обозначены адреса людей, больных коронавирусом.

Также черным цветом выделено кладбище №2, где хоронят умерших от Covid-19, и ведущая к нему дорога. На гугл-карту нанесли более 500 условных точек с привязкой к конкретному дому.

На карте отмечены адреса тех, кто болеет в данный момент. Согласно обнародованным данным, больше всего заболевших опасным вирусом в Нагорной части (74 человека), центре (70), Стекловолокно (66), АКЗ/РТС (45), Колонии/Макорты (34).

По данным Бердянского территориального медицинского объединения, на сегодняшний день в Бердянске коронавирусом болеют 469 человек. По данным на 18 ноября, в городе выявлено 6 новых случаев заболевания.