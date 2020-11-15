После скандала с нарушением карантина уволили начальника департамента Нацполиции

Начальник департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов уволен после скандала с нарушением карантина.
Речь идет о работе его семейного комплекса отдыха во время карантина выходного дня.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.
"Господин Наумов уволен из рядов полиции с сегодняшнего дня", - сообщил он.
Он также уточнил, что Наумов не ушел в отставку, а именно уволен. Кроме того, по фактам, которые обнародовали журналисты, начато служебное расследование.