После скандала с нарушением карантина уволили начальника департамента Нацполиции

Начальник департамента управления имуществом Национальной полиции Иван Наумов уволен после скандала с нарушением карантина.

Речь идет о работе его семейного комплекса отдыха во время карантина выходного дня.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Господин Наумов уволен из рядов полиции с сегодняшнего дня", - сообщил он.

Он также уточнил, что Наумов не ушел в отставку, а именно уволен. Кроме того, по фактам, которые обнародовали журналисты, начато служебное расследование.