После скандала с уничтожением норок министр в Дании подал в отставку

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дании Могенс Йенсен оставил свою должность из-за скандала с уничтожением миллионов норок, у которых обнаружили коронавирус.

Министр также заявил, что в его ведомстве были допущены ошибки, и он "несет за это ответственность".

Об этом сообщает "Датское радио" (DR).

"У меня больше нет необходимой поддержки среди парламентских партий. Поэтому сегодня я сообщил премьер-министру, что хочу уйти из правительства", - сказал Йенсен.

Также он добавил, что сожалеет о решении уничтожить всех норок на зверофермах Дании. Министр попросил прощения у "заводчиков норок, которые оказались в сложной ситуации".

Решение покинуть свой пост Могенс Йенсен принял после того, как подвергся острой критике со стороны парламентских партий и жителей страны, которые указали на отсутствие законных оснований для убийства всех норок в Дании.