СБУ заявило что на "Львовскую железную дорогу" поставляли бракованные российские запчасти

Правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей.

Запчасти ввозились в Украину через оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Механизм, по данным правоохранителей, был организован при содействии должностных лиц регионального филиала УЗ и действовал в течение 2019-2020 годов. Среди запчастей, которые поставлялись на железную дорогу, были вообще непригодны для использования.

"Своими действиями фигуранты не только нанесли значительных экономических убытков "Укрзализныци", но и создавали реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", - пояснили в СБУ.

Спецслужба также подозревает, что путем реализации этого механизма могли финансироваться террористические организации "ЛНР" и "ДНР".

Правоохранители возбудили дело по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас во Львове и Киеве проходят обыски у должностных лиц УЗ и в офисах коммерческих структур поставщиков.





