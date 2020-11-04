В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН 18 ноября принял предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

За документ проголосовали 122 страны, 53 воздержались, а две высказались против - США и Украина.

Об этом сообщает ТАСС.

Полное название резолюции - "о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Соавторами текста стали более двух десятков государств.

В резолюции выражается "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма".

Заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в своем выступлении отметил, что с проблемой героизации нацизма страны сталкиваются сегодня не просто регулярно, а постоянно. По его словам, цель документа "отнюдь не состоит в том, чтобы призывать к ответу те или иные государства". Резолюция ориентирована на сотрудничество и диалог, пояснил Кузьмин.

Взявший слово представитель США заверил, что его страна высоко ценит "героизм, вклад и жертвы стран-союзниц, которые одержали победу над нацистской Германией в 1945 году". Однако при этом, по его мнению, проект резолюции стал "попыткой легитимизировать дезинформацию со стороны России, которая очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма".

"США подтверждают конституционное право на свободу слова, мирных собраний и выражений", - добавил американский дипломат.

В свою очередь представитель Украины обвинил авторов резолюции в "манипулировании историей", "вмешательстве во внутренние дела государств", а также "использовании Генассамблеи как инструмента для государственной информационной кампании, чтобы прикрыть агрессивную международную политику".

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