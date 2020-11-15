Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 19 ноября 2020 - 583 510 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 13357 - рекорд!- новых случаев за сутки.
Умерло 10 369 человек (+257 - рекорд!- летальных случаев подтверждено в сутки).
Выздоровело - 266479 (+7 400).
До сих пор болеют: 306662.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Киев - 55203 человек инфицированы за все время (+1348 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Харьковская область - 49 618 (+551).
3. Львовская область - 39 229 (+652).
4. Одесская область - 35440 (+634).
5. Ивано-Франковская область - 30 091 (+549).
6. Черновицкая область - 29612 (+486).
7. Киевская область - 27347 (+786).
8. Ровенская область - 26 442 (+538).
9. Днепропетровская область - 25028 (+1128).
10. Тернопольская область - 24 552 (+310).
11. Житомирская область - 24 542 (+554).
12. Хмельницкая область - 24485 (+533).
13. Запорожская область - 21 481 (+748).
14. Закарпатская область - 20 463 (+317).
15. Волынская область - 20 150 (+502).
15. Сумская область - 20 124 (610).
17. Донецкая область - 18 790 (+533).
18. Полтавская область - 16 935 (+517).
19. Черкасская область - 15 759 (+726).
20. Винницкая область - 14 532 (+226).
21. Николаевская область - 13769 (+375).
22. Черниговская область - 12 656 (+200).
23. Херсонская область - 7946 (+322).
24. Луганская область - 5385 (+99).
25. Кировоградская область - 3931 (+113).