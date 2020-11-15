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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 19 ноября 2020 - 583 510 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 13357 - рекорд!- новых случаев за сутки.

Умерло 10 369 человек (+257 - рекорд!- летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 266479 (+7 400).

До сих пор болеют: 306662.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 55203 человек инфицированы за все время (+1348 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).

2. Харьковская область - 49 618 (+551).

3. Львовская область - 39 229 (+652).

4. Одесская область - 35440 (+634).

5. Ивано-Франковская область - 30 091 (+549).

6. Черновицкая область - 29612 (+486).

7. Киевская область - 27347 (+786).

8. Ровенская область - 26 442 (+538).

9. Днепропетровская область - 25028 (+1128).

10. Тернопольская область - 24 552 (+310).

11. Житомирская область - 24 542 (+554).

12. Хмельницкая область - 24485 (+533).

13. Запорожская область - 21 481 (+748).

14. Закарпатская область - 20 463 (+317).

15. Волынская область - 20 150 (+502).

15. Сумская область - 20 124 (610).

17. Донецкая область - 18 790 (+533).

18. Полтавская область - 16 935 (+517).

19. Черкасская область - 15 759 (+726).

20. Винницкая область - 14 532 (+226).

21. Николаевская область - 13769 (+375).

22. Черниговская область - 12 656 (+200).

23. Херсонская область - 7946 (+322).

24. Луганская область - 5385 (+99).

25. Кировоградская область - 3931 (+113).

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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