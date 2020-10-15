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События Сегодня, 09:1132
Дело из-за отравления Навального отказалась возбуждать ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не стала возбуждать уголовное дело по факту отравления оппозиционера Алексея Навального.

Иск подали юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Об этом пишет DW.

Иск был подан по статье 355 УК РФ о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия.

Как утверждает ФСБ, основания для каких-либо "процессуальных решений" отсутствуют в связи с проверкой приводившихся истцами фактов "другим правоохранительным органом". Речь идет об управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Юристы ФБК сочли ответ следователей отпиской и обратились в Лефортовский суд Москвы с жалобой по статье 125 уголовно-процессуального кодекса "на незаконное бездействие" СУ ФСБ.

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