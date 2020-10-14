Белый дом к санкциям из-за отравление Навального призвал Конгресс США

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой осудила "явно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального.

Документ призвал Белый дом ввести санкции.

Об этом пишет DW.

Законодатели, в частности, призвали госсекретаря США Майкла Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться их полномочиями в рамках "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" 2012 года и так называемого "Глобального акта о правах человека имени Магнитского" для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление.

Среди прочего предложено заморозить их активы и запретить въезд в Соединенные Штаты.