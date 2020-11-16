В Минздраве объяснили совет предпринимателям идти работать в больницы

В Министерстве здравоохранения Украины объяснили совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса.

Сейчас медицинская отрасль нуждается в помощи.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью hromadske.

Она заметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".

"Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах", - сказала Микичак.

Она отметила, что не призывала людей "идти искать себе работу".

"Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно", - сказала заместитель министра.

Микичак добавила, что работа предлагается на контрактной основе. А на ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".