В Варшаве устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране к почти полной

В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ.
Об этом сообщает RMF24.
Полиция перекрыла подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.
Во время движения происходили стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.
Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ, есть задержанные.