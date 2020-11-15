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События Сегодня, 11:3161
В Варшаве устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране к почти полной

В отношении протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Об этом сообщает RMF24.

Полиция перекрыла подходы к парламенту барьерами, границами силовиков и полицейскими авто. Протестующие двинулись на площадь Варшавского восстания.

Во время движения происходили стычки с полицией. Некоторые протестующие жгли свечи и файеры. Полиция в громкоговорители предупреждала об эпидемии, но люди игнорировали призывы соблюдать дистанцию и быть в масках.

Сообщается, что правоохранители применили слезоточивый газ, есть задержанные.

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Теги: news, новости, Украина, Варшава, протесты, 7dniv, 7dnivinfo  
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