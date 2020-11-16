Созвать внеочередное заседание ТКГ предлагает Украина

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обратилась к российской стороне с предложением созвать внеочередное заседание ТКГ.

Темами заседания предлагают разблокирование работы КПВВ и обмен пленными.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Украинская сторона надеется на понимание росийской стороной степени ответственности за срыв нормандских договоренностей.

"Мы предлагаем созвать внеочередное заседание рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности, рабочей подгруппы ТКГ по политическим вопросам и рабочей подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам", - говорится в заявлении.

Глава Украинской делегации Леонид Кравчук также призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц.