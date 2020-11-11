"Похоронить" Северный поток-2 намерен Байден

США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода "Северный поток-2".

Это может остановить строительство газопровода.

Об этом сообщает издание Bild.

Автор статьи Юлиан Репке призвал Германию готовиться к "похоронам" газопровода "Северный поток - 2" после прихода к власти в США демократа Джозефа Байдена.

Более того, демократы и республиканцы одинаково негативно настроены к завершению работ на газопроводе. Это подтверждает и американский специалист по энергетической безопасности Алан Райли, который заявил, что новые санкции заставят "Газпром" долго искать сертификационные компании.

Райли также указал, что главная цель Байдена - окончательно сорвать строительство газопровода. Для этого его администрация может предложить Германии "обширный пакет по вопросам безопасности", который будет предполагать замену российского газа возобновляемыми ресурсами по небольшим ценам.