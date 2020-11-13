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События Сегодня, 13:4135
Обыски в музее Революции достоинства проводит полиция

Полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства.

Они также проходят и дома у директора музея.

Об этом сообщает пресс-служба музея на странице в Facebook.

"У нас обыск! В эти минуты как раз открыли и проводим международный научный форум, готовим мероприятия к годовщине Революции достоинства, поэтому... детали позже", - сообщили в музее.

На фото зафиксировано, что обыск проводят сотрудники полиции отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления.

Директор музея Игорь Пошивайло заявил, что обыски проходят и у него дома.

"В 7 утра ворвались в дом с обыском следователи полиции и СБУ с обыском. Так же утром эти же ребята заблокировали работу двух помещений Национального музея Революции достоинства. Изъяты носители информации (неправомерно) и документация по финансово-хозяйственной деятельности", - написал он.

Источник в Службе безопасности Украины сообщил нашему агентству, что ведомство не осуществляет расследование по поводу музея.

"Следствие проводится Национальной полицией. Сотрудники СБУ задействованы технически в рамках, предусмотренных УПК, но следствие ведет Нацполиция", - отметил собеседник.

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Теги: news, новости, Украина, Музей, революции, достоинства, 7dniv, 7dnivinfo  
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