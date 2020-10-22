 

Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области

События Сегодня, 14:2373
Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области

Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ходе обыска обнаружили предполагаемые орудия преступления, а также документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного производства.

По данным следствия, одной главных причин масштабных пожаров было системное разворовывание топлива под руководством ГУ ГСЧС в Луганской области. В управлении службы не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, поэтому пожарные автомобили не смогли оперативно выехать на место пожара.

С помощью приборов для коррекции одометров автомобилей систематически проводились манипуляции с пробегом спецтехники, так завышали реальный пробег автомобилей, а топливо разворовывали, сообщает пресс-служба ГБР.

Кроме этого, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пожар, Луганская_область, причины, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

В связи с пожарами в Луганской области руководство управления ГСЧС подозревают в халатности
В связи с пожарами в Луганской области руководство управления ГСЧС подозревают в халатности
22-окт-2020, 17:07
Еще два очага пожаров ликвидировали в Луганской области
Еще два очага пожаров ликвидировали в Луганской области
5-окт-2020, 09:39
В Луганской области расширились пожары
В Луганской области расширились пожары
2-окт-2020, 10:56
Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
Один из шести очагов пожаров ликвидировали в Луганской области
1-окт-2020, 15:17
Помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области выделит Кабмин
Помощь пострадавшим из-за пожаров в Луганской области выделит Кабмин
1-окт-2020, 11:20

Последние новости

17:53
События
Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали
16:52
События
Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса
16:49
Политика
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник останется на своей должности после 16 декабря
16:47
Политика
Шаги для выхода из конституционного кризиса Зеленский представил послам стран G7
15:35
События
Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными
14:23
События
Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области
13:53
События
В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
13:41
События
Обыски в музее Революции достоинства проводит полиция
12:53
События
"Похоронить" Северный поток-2 намерен Байден
11:33
События
Созвать внеочередное заседание ТКГ предлагает Украина
11:31
События
В Варшаве устроили очередной протест из-за ужесточения запрета абортов в стране к почти полной
11:30
События
Сильный туман накрыл Украину
10:37
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (19.11.20)
10:34
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 19 Ноября
09:46
События
В этом году Трамп не готовится к саммиту G7
09:41
События
В Минздраве объяснили совет предпринимателям идти работать в больницы
09:41
События
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве
09:35
События
Новую резолюцию по правам человека в Крыму согласовали в Генассамблее ООН
09:29
События
Курс доллара после трех дней снижения повысил НБУ
09:20
События
Белый дом к санкциям из-за отравление Навального призвал Конгресс США

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20205944
В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США4644
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20204597
Спад заболеваемости COVID-19 Минздрав ожидает через две недели1212
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у властей не было времени на длительную общественную дискуссию относительно введения карантина выходного дня630
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году607
В Одессе подвели итоги выборов мэра337

Досуг

Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Дизайн офисного ресепшена: как оформить?
Сегодня, 13:4261
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны.
Сегодня, 11:4179
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза
Сегодня, 08:2085
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
Вчера, 11:10127
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
Как купить швейную машинку: основные моменты выбора
О качестве и производительности швейных машинок австрийского бренда Minerva наслышаны все, кто хоть как-то связан со сферой пошива.
Вчера, 10:35140
Как выбрать автомобильные весы
Как выбрать автомобильные весы
Выбирая автомобильные весы, необходимо учесть ряд нюансов, связанных с условиями и целями эксплуатации этого сложного измерительного прибора.
Вчера, 10:32108

События

Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали
Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали
Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы завершилось.
Сегодня, 17:5313
Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса
Директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выступил против закрытия школ в рамках борьбы с распространением коронавируса
Он назвал такие меры неэффективными.
Сегодня, 16:5243
Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными
Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными
Ляшко: последствия пандемии для здравоохранения будут ужасными.
Сегодня, 15:3561
Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области
Следователями Государственного бюро расследований (ГБР) установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области
Следователи с прокурорами провели обыски в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Луганской области.
Сегодня, 14:2374
В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна
Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.
Сегодня, 13:5360
Обыски в музее Революции достоинства проводит полиция
Обыски в музее Революции достоинства проводит полиция
Полиция проводит обыски в Национальном музее Революции достоинства.
Сегодня, 13:4164
7 Днів