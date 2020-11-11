Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными

Ляшко: последствия пандемии для здравоохранения будут ужасными.

Это связано с тем, что на сегодня система перегружена.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Отдаленные последствия этой пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность вследствие неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас, онкология, сердечно-сосудистые … Потеря сегодняшней ранней диагностики из-за перегруженности системы здравоохранения… через год-через два последствия будут", - заявил Ляшко.