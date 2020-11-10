Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали

Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы завершилось.

Главной темой переговоров было разблокирование работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как рассказали в украинской делегации, сегодня стороны согласовали технические детали относительно разблокирования Россией работы КПВВ "Золотое" и "Счастье". Работа в этом направлении продолжается.

"К сожалению, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической и безопасностной подгрупп российская сторона отказалась", - добавили в украинской делегации.

Очередное заседание ТКГ, как отмечает украинская сторона, планируется на 24-25 ноября.