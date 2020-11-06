Ни одного евро правительству Лукашенко ЕС больше не выделит

Европейский союз больше не выделит ни одного евро правительству Александра Лукашенко.
Все предназначенные для Беларуси деньги будут переданы гражданскому обществу.
Об этом на пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, больше никакие ресурсы не будут предоставлены правительству Лукашенко, только гражданскому обществу Беларуси.
"Пока мы не можем дать исчерпывающий ответ о том, какие каналы мы будет для этого использовать. Но будьте уверены, ни единого евро больше Европейский союз не предоставит белорусскому правительству", - отметил Боррель.