Карантин смягчают в Каталонии

В Каталонии смягчают карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

В частности, бары и рестораны вновь могут принимать посетителей внутри.

Об этом сообщает RTVE.

С понедельника помещения баров и ресторанов можно заполнять на 30%. На открытом воздухе столики должны быть размещены на расстоянии двух метров, за ними должны сидеть не более четырех человек, не считая детей.

Разрешено принимать посетителей в театрах, кинозалах и концертных залах. Их можно заполнять на 50%, но не более чем на 500 человек. Тренажерные залы можно заполнять на 30%.

На улицах разрешается собираться группам не более чем шесть человек, а с 21 декабря, на рождественский период - до 10 человек. При этом остается коммендантский час с 22:00 до 6:00. Но он может быть пересмотрен на праздничый период.