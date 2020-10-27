На обыски в музее Революции Достоинства отреагировали у Зеленского

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали сегодняшние обыски в музее Революции Достоинства в Киеве.

У Зеленского призвали правоохранителей "не добавлять искусственно новых эмоций, которых и так хватает".

Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины.

В Зеленского обеспокоены, что обыски прошли накануне годовщины начала Революции Достоинства, ведь этот день остро переживается украинским обществом.

"Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? ... Правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий ", - заявили в ОП.

Как отметили в президентском офисе, если хищение средств действительно имело место, то это будет легко доказать четким правовым путем.

"Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций", - добавили в офисе Зеленского.