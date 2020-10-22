До 33 тысяч жертв коронавируса в Украине до конца года прогнозирует KSE

К концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев.

Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня.

Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;

(самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины; желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;

- 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает; черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.