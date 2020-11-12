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События Сегодня, 09:2695
Условие следующей встречи "нормандской четверки" назвал Кравчук

Следующая встреча лидеров "нормандской четверки" (Украины, России, Германии и Франции) зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей встречи в Париже.

Последняя встреча была 9 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью hromadske.

Кравчук напомнил, что решения, которые принимались в Париже, одобрил также президент России Владимир Путин.

"Встреча "четверки" в Берлине, которая планировалась на высшем уровне, упирается в одно: выполнили ли мы предыдущие соглашения, достигнутые в Париже. Наша задача в Украине - сделать все, чтобы выполнить те задачи, которые были там обозначены", - сказал глава ТКГ.

По его словам, если одна из сторон не выполняет договоренности достигнутые на последней встрече, то это может поставить под вопрос следующую встречу в "нормандском формате".

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