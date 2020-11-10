Использовать "Ремдесивир" для больных COVID-19 не рекомендует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат "Ремдесивир" для пациентов с COVID-19 независимо от тяжести заболевания.

Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".

Соответствующая рекомендация появилась на сайте ВОЗ.

Рекомендации ВОЗ против использования препарата были разработаны в сотрудничестве с некоммерческой организацией Magic Evidence Ecosystem Foundation (MAGIC). В экспертную группу входили 28 экспертов в области клинической помощи, четверо пациентов и один специалист по этике.

К слову, "Ремдесивиром" лечили президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.