Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах начнут завтра в Украине

В Украине с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
Отметим, завтра в Украине будет карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, АЗС.