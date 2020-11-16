В Сенегале вспышка новой неизвестной болезни

Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.

Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.

У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.

Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.