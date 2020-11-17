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События Сегодня, 11:4146
Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице

Он там проходил лечение от COVID-19.

Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Сербская православная церковь вчера сообщила, что состояние здоровья 90-летнего патриарха Иринея ухудшилось.

"Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят", - написал глава государства.

Ранее медики подтвердили усиление сердечной недостаточности у предстоятеля Сербской церкви, но тогда состояние удалось стабилизировать.

Отметим, он был избран синодом СПЦ 22 января 2010 года предстоятелем Сербской церкви. Получил нескольких церковных и государственных наград.

Вчера ряд СМИ начали писать, что патриарх умер, однако, в самой церкви это опровергали.

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Теги: news, новости, Украина, Патриарх, Сербский, 7dniv, 7dnivinfo  
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