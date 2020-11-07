 

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб

События Сегодня, 14:0976
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб

Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка.

Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", - отметил он.

Он также назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - добавил Лукашенко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, США, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Ни одного евро правительству Лукашенко ЕС больше не выделит
Ни одного евро правительству Лукашенко ЕС больше не выделит
Вчера, 17:56
Лукашенко заявил что Беларусь становится ядерной державой
Лукашенко заявил что Беларусь становится ядерной державой
7-ноя-2020, 13:40
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
Санкции против Лукашенко официально ввел ЕС
6-ноя-2020, 18:37
В фальсификации выборов в Польше Дуду обвинил Лукашенко
В фальсификации выборов в Польше Дуду обвинил Лукашенко
29-окт-2020, 13:19
Во время инаугурации Лукашенко заявил что
Во время инаугурации Лукашенко заявил что "цветная революция" не состоялась
23-сен-2020, 14:38

Последние новости

17:02
События
Украина усиливает борьбу с COVID
17:01
События
Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники 9 человек
16:50
События
Новый координационный совет создала оппозиция Беларуси
16:48
События
Из-за подозрения на COVID-19 на самоизоляцию ушел Арахамия
16:47
Общество
Из-за сообщения о минировании в Киеве эвакуировали ЦУМ
16:45
События
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
16:43
События
Еще семь стран ввели санкции против Беларуси
14:14
События
О победе Санду на выборах объявил ЦИК Молдовы
14:12
События
В доме престарелых в Луцке произошла вспышка коронавируса
14:09
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб
14:07
События
Список стран "красной" зоны обновила Украина
14:06
События
В Слободском районе Харькова произошел взрыв
14:03
События
Штрафовать водителей "евроблях" начала система автофиксации нарушений ПДД
12:40
Политика
О расследовании 60 производств по делам Майдана заявила Венедиктова
12:01
Политика
Маркарова может стать новым послом Украины в США
11:41
События
Патриарх Сербский Ириней скончался в больнице
10:11
События
В Сенегале вспышка новой неизвестной болезни
10:08
События
По одному человеку каждые 17 секунд умирает от коронавируса в Европе
09:54
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (20.11.20)
09:49
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 20 Ноября

Новости ТОП-7

В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США7316
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20206255
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20206013
Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали5151
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей1442
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году1072
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве408

Досуг

Гестоз у беременных
Гестоз у беременных
Все знают, что у беременных на начальном сроке бывает токсикоз, но как известно, что обычно к 16 неделе он проходит и не остается даже следа от этого ужасного состояния. Но мало кто знает, что такое гестоз. Именно так называется токсикоз на позднем сроке, он весьма непохож на тот, который был
Сегодня, 13:5870
Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах.
Вчера, 18:11123
Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Дизайн офисного ресепшена: как оформить?
Вчера, 13:42111
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны.
Вчера, 11:41112
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза
Вчера, 08:20123
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
18-ноя-2020, 11:10171

События

Украина усиливает борьбу с COVID
Украина усиливает борьбу с COVID
Минцифра готовит новые цифровые инструменты в борьбе с коронавирусом в Украине вместе с Минздравом.
Сегодня, 17:0244
Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники 9 человек
Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники 9 человек
В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели.
Сегодня, 17:0149
Новый координационный совет создала оппозиция Беларуси
Новый координационный совет создала оппозиция Беларуси
Белорусская оппозиция создала новый координационный совет.
Сегодня, 16:5047
Из-за подозрения на COVID-19 на самоизоляцию ушел Арахамия
Из-за подозрения на COVID-19 на самоизоляцию ушел Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ушел на самоизоляцию из-за подозрения на COVID-19.
Сегодня, 16:4854
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
Концерн Biontech и Pfizer подали в США запрос о регистрации вакцины от коронавируса.
Сегодня, 16:4550
Еще семь стран ввели санкции против Беларуси
Еще семь стран ввели санкции против Беларуси
Семь стран-партнеров ЕС ввели санкции против действующей власти Беларуси.
Сегодня, 16:4351
7 Днів