Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб

Наличие такого центра, по его словам, подтвердила разведка.

Об этом он заявил на встрече с работниками завода "Гомсельмаш", передает БЕЛТА.

В частности, Лукашенко пожаловался, что его режим "сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории", - отметил он.

Он также назвал дворовые территории возможными очагами гражданской войны весной 2021 года. Кроме того, он подчеркнул, что против него работают мощнейшие спецслужбы мира.

"США - они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди", - добавил Лукашенко.