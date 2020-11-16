Новый координационный совет создала оппозиция Беларуси

Белорусская оппозиция создала новый координационный совет.
Прежний перестал действовать, поскольку его члены были арестованы или изгнаны из страны.
Об этом в интервью немецкому Spiegel рассказала член президиума предыдущего координационного совета Светлана Алексиевич.
По ее словам, координационного совета больше нет.
"Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети" - отметила она.