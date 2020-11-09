Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники 9 человек

В Тбилиси (Грузия) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники 9 человек в здании микрофинансовой организации на проспекте Церетели.

На данный момент вся территория оцеплена полицией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые и следственные и оперативные меры.

СМИ пишут, что, по словам очевидцев, нападающих было пятеро и они вооружены гранатами. Кроме того, по данным "Рустави 2", двоих заложников уже отпустили.