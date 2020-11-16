Главу Министерства энергетики сменил Кабмин

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды.

Вместо нее назначен Юрий Бойко.

Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его информации, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений: