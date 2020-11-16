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События Сегодня, 19:1560
Главу Министерства энергетики сменил Кабмин

Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил Ольгу Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды.

Вместо нее назначен Юрий Бойко.

Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его информации, на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял два проекта постановлений относительно таких кадровых решений:

  • о признании утратившим силу распоряжение Кабинета министров Украины от 3 июня 2020 №604 (о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Ольгу Буславец);
  • о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды Украины на Юрий Бойко (заместитель министра энергетики).
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Теги: news, новости, Украина, Буславец, Бойко, Энергетика, 7dniv, 7dnivinfo  
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