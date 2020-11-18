Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун"

По словам Тимошенко , о таких ограничениях пока говорить рано.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как объяснил Тимошенко, сначала надо посмотреть на результаты недавно введенного карантина выходного дня.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - отметил он.