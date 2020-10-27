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События Вчера, 22:2255
Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"

Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева.

Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце.

Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.

"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.

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Теги: news, новости, Украина, Аэропорт, Лондон, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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