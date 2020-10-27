Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"

Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева.
Первые рейсы в аэропорт "Хитроу" начнутся уже в следующем месяце.
Об этом сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
По словам посла, сегодня завершились переговоры между Украиной и администрацией крупнейшего британского аэропорта.
"Наконец-то украинцы будут летать из Киева в главные воздушные ворота Великобритании - лондонский аэропорт "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами - все это новые стратегические отношения между Украиной и Великобританией в действии", - написал Пристайко.