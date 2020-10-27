Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"

Все знают, что у беременных на начальном сроке бывает токсикоз, но как известно, что обычно к 16 неделе он проходит и не остается даже следа от этого ужасного состояния. Но мало кто знает, что такое гестоз. Именно так называется токсикоз на позднем сроке, он весьма непохож на тот, который был

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