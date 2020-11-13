Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса

Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня.
Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.
"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.
Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.
Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Отметим, во время к