 

Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса

События Вчера, 22:2759
Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса

Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня.

Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, во время к

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, карантин, Одесса, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Вводить карантин выходного дня отказались Черкассы
Вводить карантин выходного дня отказались Черкассы
13-ноя-2020, 14:27
Против усиления карантина на выходные митингуют в Украине
Против усиления карантина на выходные митингуют в Украине
13-ноя-2020, 14:25
Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства
Кабинет министров Украины может продлить действие так называемого карантина выходного дня, решение о введении которого было принято на сегодняшнем заседании правительства
11-ноя-2020, 19:22
Сколько продлится карантин выходного дня объяснили в Минздраве
Сколько продлится карантин выходного дня объяснили в Минздраве
10-ноя-2020, 09:17
Введение карантина
Введение карантина "выходного дня" в Украине допустил Степанов
4-ноя-2020, 09:13

Последние новости

Вчера, 2020-11-20
22:27
События
Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса
22:22
События
Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"
19:21
События
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун"
19:19
События
Напавшего на банк задержали в Тбилиси
19:17
События
На базе санаториев развернуть COVID-госпитали хотят у Зеленского
19:15
События
Главу Министерства энергетики сменил Кабмин
19:12
Политика
Из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии
17:02
События
Украина усиливает борьбу с COVID
17:01
События
Вооруженный мужчина в Тбилиси взял в заложники 9 человек
16:50
События
Новый координационный совет создала оппозиция Беларуси
16:48
События
Из-за подозрения на COVID-19 на самоизоляцию ушел Арахамия
16:47
Общество
Из-за сообщения о минировании в Киеве эвакуировали ЦУМ
16:45
События
Запрос на регистрацию вакцины от коронавируса подали Biontech и Pfizer
16:43
События
Еще семь стран ввели санкции против Беларуси
14:14
События
О победе Санду на выборах объявил ЦИК Молдовы
14:12
События
В доме престарелых в Луцке произошла вспышка коронавируса
14:09
События
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Киеве якобы действует центр американских спецслужб
14:07
События
Список стран "красной" зоны обновила Украина
14:06
События
В Слободском районе Харькова произошел взрыв
14:03
События
Штрафовать водителей "евроблях" начала система автофиксации нарушений ПДД

Новости ТОП-7

В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США7785
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20206308
Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали6199
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 ноября 20206033
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей1952
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова ожидает справедливых приговоров по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, подозреваемыми по которому являются правоохранители, уже в этом году1187
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве429

Досуг

Гестоз у беременных
Гестоз у беременных
Все знают, что у беременных на начальном сроке бывает токсикоз, но как известно, что обычно к 16 неделе он проходит и не остается даже следа от этого ужасного состояния. Но мало кто знает, что такое гестоз. Именно так называется токсикоз на позднем сроке, он весьма непохож на тот, который был
Вчера, 13:5895
Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах.
19-ноя-2020, 18:11141
Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Дизайн офисного ресепшена: как оформить?
19-ноя-2020, 13:42121
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны.
19-ноя-2020, 11:41121
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза
19-ноя-2020, 08:20138
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
18-ноя-2020, 11:10182

События

Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса
Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса
Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня.
Вчера, 22:2761
Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"
Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"
Лондонский аэропорт "Хитроу" согласился принимать авиарейсы из Киева.
Вчера, 22:2257
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун"
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун"
По его словам, о таких ограничениях пока говорить рано.
Вчера, 19:21118
Напавшего на банк задержали в Тбилиси
Напавшего на банк задержали в Тбилиси
Полиция Грузии задержала мужчину, которых захватил заложников в Тбилиси.
Вчера, 19:1969
На базе санаториев развернуть COVID-госпитали хотят у Зеленского
На базе санаториев развернуть COVID-госпитали хотят у Зеленского
В Офисе президента допускают, что госпитали для пациентов с COVID-19 развернут на базе санаториев.
Вчера, 19:1766
Главу Министерства энергетики сменил Кабмин
Главу Министерства энергетики сменил Кабмин
Буславец лишилась поста главы министерства.
Вчера, 19:1575
7 Днів