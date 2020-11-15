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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 2020

В Украине по состоянию на утро 21 ноября 2020 - 612 665 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 14 580 - рекорд!- новых случаев за сутки.

Умерло 10 813 человек.

Выздоровело - 282 313.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 57807 случаев;
Винницкая область - 15 164 случая;
Волынская область - 21 131 случай;
Днепропетровская область - 27544 случаи;
Донецкая область - 19 685 случаев;
Житомирская область - 25 664 случая;
Закарпатская область - 21 165 случаев;
Запорожская область - 23 035 случаев;
Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
Киевская область - 29 380 случаев;
Кировоградская область - 4142 случая;
Луганская область - 5617 случаев;
Львовская область - 40 416 случаев;
Николаевская область - 14 607 случаев;
Одесская область - 36 727 случаев;
Полтавская область - 17 942 случая;
Ровенская область - 27 539 случаев;
Сумская область - 21 833 случая;
Тернопольская область - 25 259 случаев;
Харьковская область - 50 784 случая;
Херсонская область - 8359 случаев;
Хмельницкая область - 25 820 случаев;
Черкасская область - 17 149 случаев;
Черновицкая область - 30 636 случаев;
Черниговская область - 13 955 случаев.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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