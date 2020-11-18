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События Сегодня, 09:5686
Садовой заявил что под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19

Во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, который находится в Винниках, произошла нештатная ситуация с кислородом.

На место выехали бригады скорой помощи.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Предварительно, речь идет о взрыве при заправке.

"Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые", - отметил мэр.

Львовская больница скорой помощи и восьмая больница готовы принять пациентов.

"Не думал, что новый "ковидний" корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро", - написал Садовый.

Львовский областной госпиталь ветеранов - одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19, сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, COVID19, Львов, госпиталь, 7dniv, 7dnivinfo  
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