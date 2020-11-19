Протестное автошествие в столице Армении пресекла полиция

Сотрудники полиции Армении пресекли действия граждан, пытавшихся организовать автошествие на площади Республики в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Применив силу, полицейские подвергли приводу участников акции.
Об этом сообщает NEWS.am.
В Ереване возобновились протесты с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Люди возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.
Правоохранители накануне задерживали и оттесняли протестующих с проезжей части. Некоторые улицы были заблокированы автомобилями.