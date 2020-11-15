 

В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену

События Сегодня, 13:2538
В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену

Администрация Twitter в день инаугурации передаст официальный аккаунт президента Соединенных Штатов @POTUS демократу Джо Байдену.

Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп не признает своего поражения.

Об этом сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, передает Politico.

Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других.

В свою очередь Трамп во время своего президентства предпочитал использовать свой личный аккаунт в Twitter.

Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы, во время которых также избирался будущий президент страны. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Байден, Twitter, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
Признать победу Байдена на выборах в США отказался Трамп
15-ноя-2020, 18:38
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
Остановки подсчета голосов на выборах президента США хочет Трамп
5-ноя-2020, 17:42
За день три раза Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное
За день три раза Twitter пометил сообщение Трампа как сомнительное
5-ноя-2020, 10:10
О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп
О попытках украсть у него победу на выборах президента заявил Трамп
4-ноя-2020, 11:32
Голосование во всех штатах США закончилось
Голосование во всех штатах США закончилось
4-ноя-2020, 09:36

Последние новости

13:25
События
В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену
11:00
События
Гороскоп на сегодня (21.11.20)
10:56
Общество / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 21 Ноября
10:46
События
День Достоинства и Свободы отмечают в Украине
10:15
События
Карантин выходного дня начал действовать в Украине
10:14
События
В Украине с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
10:08
События
Протестное автошествие в столице Армении пресекла полиция
09:58
События
В США произошла стрельба в торговом центре
09:56
События
Садовой заявил что под Львовом в военном госпитале взорвался кислород для пациентов с COVID-19
09:48
События
О новых назначениях в будущей администрации Белого дома объявил Байден
09:46
События
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине критическая
08:50
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 2020
Вчера, 2020-11-20
22:27
События
Бойкотировать карантин выходного дня передумала Одесса
22:22
События
Принимать рейсы из Киева начнет лондонский аэропорт "Хитроу"
19:21
События
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отреагировал на слухи о намерениях властей ввести "новогодний локдаун"
19:19
События
Напавшего на банк задержали в Тбилиси
19:17
События
На базе санаториев развернуть COVID-госпитали хотят у Зеленского
19:15
События
Главу Министерства энергетики сменил Кабмин
19:12
Политика
Из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии
17:02
События
Украина усиливает борьбу с COVID

Новости ТОП-7

Разблокирование работы КПВВ на Донбассе: стороны согласовали технические детали8270
В ООН все страны мира проголосовали против героизации нацизма но не Украина и США7852
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 ноября 20206359
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 20203150
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса три группы людей1999
Стоимость вакцины от коронавируса для Украины назвали в Минздраве459
Штрафовать за отсутствие маски в общественных местах начнут завтра в Украине391

Досуг

Гестоз у беременных
Гестоз у беременных
Все знают, что у беременных на начальном сроке бывает токсикоз, но как известно, что обычно к 16 неделе он проходит и не остается даже следа от этого ужасного состояния. Но мало кто знает, что такое гестоз. Именно так называется токсикоз на позднем сроке, он весьма непохож на тот, который был
Вчера, 13:58121
Преимущества жизни в загородном доме
Преимущества жизни в загородном доме
Выезжая за черту города, наблюдаешь как много территорий застроены таунхаусами, частными домами и процесс еще идет.  Много людей стремиться выехать в пригород, покинув шумный город и делают  выбор в пользу частного дома в областных центрах.
19-ноя-2020, 18:11160
Как оформить офисный ресепшн
Как оформить офисный ресепшн
Дизайн офисного ресепшена: как оформить?
19-ноя-2020, 13:42138
Выращиваем клубнику Джоли
Выращиваем клубнику Джоли
Сорт клубники Джоли является среднеранним крупным. Ягоды очень сочные и сладкие, обладают душистым ароматом и небольшой кислинкой. Благодаря непритязательности ухода, стабильным урожаям и высококачественным плотным ягодам, эта гостья из Италии просто покорила разводчиков нашей страны.
19-ноя-2020, 11:41136
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Как правильно выбрать зимнее пальто для девочки
Гардероб современной девочки должен содержать зимнее пальто — теплое, комфортное и красивое. Покупка такого вида одежды всегда оправдана, ведь каждый родитель хочет видеть своего ребенка крепким и здоровым. Зимнее пальто будет служить в самые холодные и суровые зимние дни, оберегать от мороза
19-ноя-2020, 08:20161
Лечение зубов в Турции
Лечение зубов в Турции
Стоматологическое лечение в Турции качественное и недорогое. Поэтому пациенты со всех уголков мира посещают турецкие клиники, чтобы установить импланты и коронки, сделать отбеливание или ультразвуковую чистку зубов, вылечить кариес или исправить прикус.
18-ноя-2020, 11:10202

События

В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену
В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену
Администрация Twitter в день инаугурации передаст официальный аккаунт президента Соединенных Штатов @POTUS демократу Джо Байдену.
Сегодня, 13:2543
Гороскоп на сегодня (21.11.20)
Гороскоп на сегодня (21.11.20)
Гороскоп на 21 Ноября 2020 года
Сегодня, 11:0056
День Достоинства и Свободы отмечают в Украине
День Достоинства и Свободы отмечают в Украине
Сегодня в Украине отмечается День Достоинства и Свободы. Праздник 21 ноября был установлен в память о событиях на Майдане 2013 года, с которых началась Революция Достоинства.
Сегодня, 10:4657
Карантин выходного дня начал действовать в Украине
Карантин выходного дня начал действовать в Украине
В Украине уже вторую неделю действует карантин выходного дня.
Сегодня, 10:1558
В Украине с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
В Украине с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах
Это предусматривает закон, который сегодня вступил в силу.
Сегодня, 10:1470
Протестное автошествие в столице Армении пресекла полиция
Протестное автошествие в столице Армении пресекла полиция
Сотрудники полиции Армении пресекли действия граждан, пытавшихся организовать автошествие на площади Республики в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Сегодня, 10:0877
7 Днів