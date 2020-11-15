В день инаугурации аккаунты президента США в Twitter перейдут Байдену

Администрация Twitter в день инаугурации передаст официальный аккаунт президента Соединенных Штатов @POTUS демократу Джо Байдену.

Это произойдет, даже если нынешний глава государства Дональд Трамп не признает своего поражения.

Об этом сообщил представитель социальной сети Ник Пасилио, передает Politico.

Следующему президенту также перейдут аккаунты @whitehouse, @FLOTUS и ряд других.

В свою очередь Трамп во время своего президентства предпочитал использовать свой личный аккаунт в Twitter.

Напомним, 3 ноября в США состоялись всеобщие выборы, во время которых также избирался будущий президент страны. Официально победитель еще не объявлен, но ведущие американские СМИ уже отдали победу Байдену, который набирает необходимые 270 голосов выборщиков.