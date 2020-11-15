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События Сегодня, 14:0759
Более чем на 70% заполнены койки для больных COVID-19 в двух областях

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях.

В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве заняты 54,3% кроватей.

Всего в Украине введено уже 53 445 больничная койка для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 ноября в Украине этот показатель составляет 424,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 727,2. В Киеве показатель составляет 491,7.

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Теги: news, новости, Украина, Койки, COVID19, 7dniv, 7dnivinfo  
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