Более чем на 70% заполнены койки для больных COVID-19 в двух областях

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях.

В среднем по стране заполненные 52% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве заняты 54,3% кроватей.

Всего в Украине введено уже 53 445 больничная койка для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 ноября в Украине этот показатель составляет 424,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Сумской области - 727,2. В Киеве показатель составляет 491,7.