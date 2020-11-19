Давление на европейские компании из-за "Северного потока-2" усилили США

Администрация США усилила давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
При этом Вашингтон не хочет вводить санкции.
Об этом со ссылкой на источник пишет агентство dpa, передает DW.
По данным источника, Белый дом уже контактирует с компаниями и предупреждает их о санкциях.
"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил он и выразил уверенность в скором крахе "Северного потока-2".