Давление на европейские компании из-за "Северного потока-2" усилили США

Администрация США усилила давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

При этом Вашингтон не хочет вводить санкции.

Об этом со ссылкой на источник пишет агентство dpa, передает DW.

По данным источника, Белый дом уже контактирует с компаниями и предупреждает их о санкциях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил он и выразил уверенность в скором крахе "Северного потока-2".