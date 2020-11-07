Контрсанкции продлил Путин, в том числе против Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие своего указа о "продуктовом эмбарго" в отношении стран, принявших антироссийские санкции.
Они будут действовать до конца 2021 года.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также правительству поручено обеспечить осуществление мер по реализации указа, и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.
Российские контрсанкции предполагают продовольственное эмбарго на продукты из США, ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.