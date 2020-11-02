Задачи на пути к народовластию назвал Зеленский

Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач.

В том числе, выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства.

Об этом на видеовстрече с участниками трех революций заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает сайт президента.

Сообщается, что на встрече Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия.

"Поскольку это один из путей, когда воля народа будет получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах", - говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что есть ряд задач, которые предстоит решить.

"Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова? Как обеспечить верховенство права, когда для части общества вину или невиновность человека определяет не суд, а социальные сети?", - говорится в сообщении.