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События Сегодня, 19:06111
Акция против Зеленского прошла в годовщину Майдана под "Феофанией"

Сегодня, 21 ноября, в годовщину Революции достоинства прошла акция протеста под больницей "Феофания".

В ней проходит лечение от COVID-19 президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Несколько десятков активистов сначала собрались в центре Киева. В акции приняли участие представители "Свободы", "Национального корпуса", "Движения сопротивления капитуляции" и ветераны войны на Донбассе. Затем они выдвинулись автопробегом к "Феофании".

Участники акции требовали реформировать СБУ, завершить судебную реформу, а также вернуть полномочия антикоррупционным органам, которые были признаны неконституционными в Конституционном суде. Также требовали освободить фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета и отозвать украинский план действий по урегулированию ситуации на Донбассе.

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