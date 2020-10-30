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События Сегодня, 21:3854
Сегодня в результате ракетного обстрела Кабула (Афганистан) погибли 8 человек, еще 30 получили ранения

Снаряды разорвались в нескольких густонаселённых районах в центре города.

Об этом сообщает Euronews.

По данным МВД Афганистана, разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где находятся посольства и международные офисы. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана, но здесь обошлось без жертв.

Местная власть заявила, что за нападением стоит движение "Талибан", однако его представители опровергли причастность. Как пишет AP, ячейка террористической организации "Исламское государство" взяла ответственность за обстрел.

Отметим, ракетный удар по Кабулу нанесли накануне переговоров в Дохе между правительством Афганистана и "Талибаном". Ожидается, что с ними встретится госсекретарь США Майк Помпео.

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