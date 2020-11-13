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События Сегодня, 09:4968
Почти 2,5 тысячи нарушений на Донбассе с начала перемирия зафиксировала ОБСЕ

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Среди них - 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня. Из них примерно 90% произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого.

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Теги: news, новости, Украина, Перемирие, Донбасс, ОБСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
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