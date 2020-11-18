Иск штаба Трампа по подсчету голосов в Пенсильвании отклонил суд

Окружной суд в Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа.
Он просил не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, которые проголосовали по почте.
Об этом сообщает CNN.
Суд также отказал в возможности повторной подачи иска.
"По сути, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы отклонить или заблокировать достаточное количество голосов, которые могли бы повернуть результаты выборов в пользу Трампа", - пишет издание.
Власти штата должны сертифицировать результаты выборов до 23 ноября.