Карантин в городе ввел Китай из-за двух больных COVID-19

Китай ввел жесткие ограничения в городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия.

Там обнаружили два случая заражения коронавирусом с пневмонией.

Об этом сообщает "Центральное телевидение Китая".

Как сообщается, всем жителям Маньчжоули сделают тесты на COVID-19. Также отмечается, что в городе уже запрещено проводить массовые мероприятия и сборы. Кроме того, закрыты школы, детсады и предприятия из сферы развлечений. С городом приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Отмечается, что в Маньчжоули проживают свыше 170 тысяч человек.