 

Карантин в городе ввел Китай из-за двух больных COVID-19

События Сегодня, 09:5774
Карантин в городе ввел Китай из-за двух больных COVID-19

Китай ввел жесткие ограничения в городе Маньчжоули в автономном районе Внутренняя Монголия.

Там обнаружили два случая заражения коронавирусом с пневмонией.

Об этом сообщает "Центральное телевидение Китая".

Как сообщается, всем жителям Маньчжоули сделают тесты на COVID-19. Также отмечается, что в городе уже запрещено проводить массовые мероприятия и сборы. Кроме того, закрыты школы, детсады и предприятия из сферы развлечений. С городом приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение.

Отмечается, что в Маньчжоули проживают свыше 170 тысяч человек.

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Теги: news, новости, Украина, Китай, коронавирус, карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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